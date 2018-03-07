"Екатеринбургэнерго" снова под ударом. МУП банкротят

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве МУП "Екатеринбургэнерго". Сумма исковых требований в этот раз составляет более 34,3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.
Заявление о банкротстве было подано 6 марта от ООО "Топливно-энергетический комплекс "Чкаловский".
Напомним, что в 2016 году МУП банкротила "Промэнергобезопасность". Огромные долги уже несколько лет держат муниципальное предприятие на грани банкротства. Бывший директор МУПа находится в международном розыске с 2016 года.