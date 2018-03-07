"Роснефть": Подходы к утилизации отходов бурения в компании соответствуют природоохранному законодательству

Подведомственный Минздраву Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) обнаружил неучтенные нефтебуровые отходы на лицензионных участках "Роснефти", "ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь" и других нефтедобывающих компаний в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Речь идет о буролитовой смеси. Если отнести находящиеся в неучтенных захоронениях отходы к четвертому классу опасности, то только на месторождениях "Роснефти" (около 20 млн куб. м отходов) накопленный ущерб экологии превысит 500 млрд руб., говорится в в письме врио директора ЦСП Оксаны Синицыной руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову.

Обнаруживший несанкционированные свалки ЦСП в течение 2016–2018 годов выполнял госзаказ по эколого-гигиенической оценке окружающей среды на нефтегазовых месторождениях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. За два года центр проанализировал технологии обезвреживания опасных отходов, которые применяли сервисные подрядчики нефтегазовых компаний, сообщает РБК. Исследование проводилось по заданию Минздрава.

В "Роснефти" не согласились с оценками."ЦСП Минздрава не является органом государственной власти и не уполномочен проводить проверки. Выводы данной работы должны подвергнуться качественной оценке компетентных органов государственного экологического надзора", — заявил агентству официальный представитель "Роснефти". По его словам, образцы материала, исследованные ЦСП, являются не отходами, а продукцией, произведенной из отходов бурения по технологиям, имеющим положительные заключения государственной экологической экспертизы. Подходы к утилизации отходов бурения, которые использует "Роснефть", соответствуют природоохранному законодательству. Представитель ЛУКОЙЛа заявил РБК, что у компании нет свалок буровых отходов: все буровые отходы, образующиеся на нефтедобывающих объектах ЛУКОЙЛа, проходят переработку.