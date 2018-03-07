В Кирове экс-сотрудник Росгвардии получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику Росгвардии, который подозревался в сбыте наркотиков.

Как сообщает Федералпресс, по данным пресс-службы СУ СКР региона, осенью 2017 года сотрудник Росгвардии получил в сети от неизвестных лиц предложение о распространении наркотиков. Недолго думая, мужчина дал согласие на участие в преступной деятельности. За денежное вознаграждение подозреваемый согласился осуществлять сбыт наркотиков путем создания тайниковых "закладок". О местонахождении наркотиков заинтересованные лица узнавали от сотрудника вневедомственной охраны.

"23 октября молодой человек, получив не менее 15 пакетиков с растительной массой, содержащей в своем составе наркотические средства, сбыл его, создав тайниковую закладку. При дальнейшем передвижении с целью сбыта наркотического средства он был задержан сотрудниками УФСБ России по Кировской области", – говорится в сообщении.

Суд, согласившись с мнением гособвинителя, приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. руб.