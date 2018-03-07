Путин не сомневался в применении антироссийских санкций после присоединения Крыма

Владимир Путин заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России.

Такое заявление президент РФ сделал в фильме журналиста Владимира Соловьева "Мир и порядок 2018", который появился в Сети.

"Мне не понятно, в какой форме это будет сделано, но, принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира", - сказал президент.

По его словам, "когда на одну чашу весов мы кладем судьбы миллионов людей - а в Крыму проживает более двух миллионов человек, тем более тех, которые хотят вернуться в Россию - и сложности в отношении с другими странами, первое несопоставимо важнее".

Введение Западом антироссийских санкций Путин назвал нелегитимным способом конкурентной борьбы, попыткой сдержать рост обороноспособности России.

"Просто всегда так было в истории нашего государства - как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать развитие страны", - отметил президент.

"Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем", - заключил Путин.