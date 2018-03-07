Борис Дубровский поручил ЗВУ организовать обсуждение послания Президента и подключиться к работе над проектом Стратегии-2035

Губернатор Борис Дубровский обсудил с активистами движения "За возрождение Урала" послание Президента РФ Владимира Путина и проект Стратегии развития Челябинской области до 2035 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Ни одна власть не может эффективно действовать без поддержки общества. Каждый из вас представляет определенный срез нашего общества, является лидером общественного мнения в своей среде. Важно, чтобы ваш личный авторитет повлиял на сознание тех наших земляков, которые еще занимают инертную, аполитичную позицию", - подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский поставил задачу организовать обсуждение послания Президента Российской Федерации Владимира Путина на всех возможных площадках. Предложения необходимо направлять в министерство экономического развития Челябинской с целью подготовки единого плана мероприятий по реализации послания.

Также среди приоритетов отмечена совместная работа над проектом Стратегии развития Челябинской области до 2035 года. Проект будет вынесен на общественное обсуждение в марте 2018 года.