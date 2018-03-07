Курганская учительница заставляла школьников разносить приглашения на выборы президента

В Кургане учительница школы №24 Ольга Зенкова заставляла своих учеников разносить пригласительные листовки на выборы президента России.

В обмен на услугу педагог отпустила детей с уроков - обязанность разносить приглашения лежала на самой учительнице, так как она является членом участковой избирательной комиссии, однако представитель образования решила вместо выполнения своих обязанностей отправиться по личным делам.

В школе Накануне.RU по телефону сообщили: "Никаких комментариев мы не даем, директора на месте нет, до свидания".

"Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства. Если все подтвердится, будут приняты меры", - сообщили Накануне.RU в городской избирательной комиссии.

Известно, что Ольгу Зенкову уже отстранили от работы в участковой избирательной комиссии.