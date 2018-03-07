В Екатеринбурге ко Дню города отремонтируют станцию метро "Геологическая"

В Екатеринбурге к празднику Дня города будет открыт новый выход из метро на станции "Геологическая". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил председатель комитета по строительству городской администрации Николай Сметанин.

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Инициативу о строительстве дополнительного выхода проявил ТРЦ "Гринвич" два года назад, поэтому строительные и монтажные работы по реконструкции будут проводиться за счет "Гринвича", который планирует потратить 100 млн рублей. Из нового вестибюля станции "Геологической" можно будет попасть в торгово-развлекательный центр. Новый выход с эскалатором будет располагаться с противоположной стороны цирка.

"Это будет интересно для пассажиров, также мы делаем это для общей безопасности, чтобы со станции был запасной выход", - сказал Николай Сметанин.

Напомним, что в связи с подготовительными работами по реконструкции станции метро "Геологическая" сегодня с 00.00 будет закрыто движение электропоездов метро от станции "Площадь 1905 года" до станции "Ботаническая" в оба направления. Откроют станции только после праздников - 12 марта в 5.00.

По словам Сметанина, одну станцию закрыть невозможно, так как строительные работы могут помешать проезду электропоезда. За четыре дня в метро построят саркофаг, чтобы выгородить станцию от вестибюля.

К 18 марта все работы по реконструкции должны быть завершены.