Роспотребнадзор выявил более 400 случаев завышения цен в гостиницах в преддверии ЧМ-2018

Роспотребнадзор выявил 438 случаев завышения цен в гостиницах в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В субъектах РФ, где будет проходить мундиаль, по состоянию на 5 марта осуществлен мониторинг в отношении 7 тыс. 430 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги, на предмет соблюдения ими требований постановления правительства "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года…".

"В целом было выявлено 438 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 94 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 870 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1 тыс. 33 дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

На данном этапе подано 136 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей, в настоящее время дела готовятся к рассмотрению.

"Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила более 2,6 миллионов рублей", - добавили в Роспотребнадзоре.