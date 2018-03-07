Британская газета назвала основные версии отравления Скрипаля

Полиция Великобритании и контрразведка МИ-5 представили версии инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери; среди них – попытка убийства, к которому может быть причастна Россия. Однако разрабатываются и другие версии, в том числе попытка нанести ущерб Москве, сообщает британская газета The Times.

"Предварительные данные указывают на покушение на убийство, спонсированное государством", – сообщает издание.

Изданию также стало известно, что британская полиция намерена проверить обстоятельства смерти супруги Скрипаля (она скончалась в 2012 году от рака) и его 44-летнего сына, который умер в прошлом году в Санкт-Петербурге, передает "Интерфакс".

Проживающий в Великобритании Скрипаль, осужденный в России за государственную измену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли его дочь.

Ранее в Кремле ответили, как относятся к комментариям экспертов в западных СМИ, которые утверждают, что к возможному отравлению экс-полковника ГРУ причастна российская сторона.