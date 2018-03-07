На Ямале назначен новый глава Росгвардии

Директор Федеральной службы войск нацгвардии Виктор Золотов назначил руководителем ямальского окружного отдела Росгвардии полковника Александра Борисенко, передает корреспондент Накануне.RU.

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Представил нового руководителя заместитель командующего Уральским округом войск нацвардии генерал-майор полиции Александр Александров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии. До назначения на Ямал Борисенко служил в аналогичном управлении по Тюменской области.

Во время пресс-конференции он отметил, что посещал Ямал ранее в ходе служебных командировок и не понаслышке знаком со спецификой службы в арктическом регионе.