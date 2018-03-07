В Кургане осудят сторожа магазина, который насмерть забил свою гостью табуреткой и прикладом ружья

В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который до смерти забил женщину в магазине.

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Инцидент произошел ночью 19 января этого года - злоумышленник пригласил в подсобку магазина, где работал сторожем, малознакомую женщину. Они начали распивать спиртное, отмечая день рождения мужчины, но вскоре между ними произошел конфликт.

Мужчина несколько раз руками и табуреткой ударил свою жертву по голове и телу, а после еще и добил прикладом пневматического ружья, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.

После совершения убийства мужчина перенес тело на территорию пустыря, где присыпал его тлеющей золой, чтобы не загрызли собаки. Сейчас злоумышленнику грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.