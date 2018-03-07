В Ростове задержан лжеминер городских школ

Полицейские задержали молодого человека, устроившего переполох в Ростове-на-Дону.

Напомним, 5 марта в полицию поступило сообщение о минировании школ города. Всех учеников сразу же отпустили домой. Были проведены необходимые проверочные мероприятия, но ничего криминального ни в одной из школ обнаружено не было.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Ростовской области, полицейские организовали оперативно-поисковые группы, чтобы вычислить подозреваемого в заведомо ложном сообщении. В результате был задержан 22-летний ростовчанин, который ранее уже был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.