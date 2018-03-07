Люди из команды Христенко хотят составить конкуренцию Юревичу на рынке макарон

Фонд прямых инвестиций Unicorn Capital Partners, основанный в 2012 году Андреем Дементьевым (занимал должность заместителя министра промышленности и торговли) и Сергеем Моисеевым, в прошлом финансовым директором "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ), намерен купить долю производителя макарон "Алтан". О готовящейся сделке сообщило RBC со ссылкой на слова Моисеева.

Основатель "Алтана" Валерий Покорняк уточнил, что пока о размере предлагаемого к продаже пакета акций ведутся переговоры, деньги инвестора планируется направить на строительство второй фабрики по выпуску макарон в Центральном округе России. Переговоры ведутся не только с представителями Unicorn Capital Partners, но и с рядом заинтересованных инвесторов из дальнего зарубежья.

Сейчас продукция "Алтана" (бренд "Granmulino") занимает 4 позицию по продажам в России, первое место с долей рынка в более 30% удерживает челябинская "Макфа", контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Основателей фонда Unicorn Capital Partners Дементьева и Моисеева традиционно считают людьми из клана экс-вице-премьера российского правительства Виктора Христенко. Андрей Дементьев родился в Коркино, вместе с Христенко в 90-е работал на различных должностях в правительстве Челябинской области и вместе с шефом перебрался в Москву, позднее дорос до должности заместителя главы Минпромторга.

Сергей Моисеев закончил в 1992 году Финансовый университет при правительстве РФ, позже получил степень MBA Брайантского университета в США, в разные годы работал консультантом в инвесткомпаниях в США и России, входил в состав советов директоров крупных промышленных предприятий – "Первоуральского новотрубного завода", "Челябинского цинкового завода" и других.

Виктор Христенко до 2012 года работал на различных должностях в правительстве России.