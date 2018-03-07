В Центробанке сообщили о снижении 7 марта остатков средств на коррсчетах коммерческих банков

Остатки на корреспондентских счетах российских банков в Центробанке РФ составили 1520,1 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Из этих средств 1142,6 млрд рублей находятся на корсчетах Московского региона.

При этом днем ранее объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ составлял 1753,0 млрд рублей по России.

В ЦБ также отметили, что остатки средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России сегодня составили 3149,9 млрд рублей по России, тогда как 6 марта этот показатель составлял 2912,4 млрд рублей.