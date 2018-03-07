В Курган перестанут пускать фуры, чтобы они колесами не разбивали дороги

В Курган перестанут пускать большегрузы, чья нагрузка на ось будет превышать 5 тонн - это ограничение введут с 15 апреля, оно продлится до 14 мая.

Ограничение касается автомобильных дорог общего пользования местного значения, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Это будет сделано в целях сохранения городских дорог, которые в период весенней распутицы особенно уязвимы и страдают от переувлажнения и резкого перепада температур.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на международные перевозки, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.