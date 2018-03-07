Советский район занял у округа сотни миллионов рублей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило выдачу бюджетного кредита Советскому району. Территоряи получит 149,3 млн руб. из окружного бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

Бюджетный кредит Советскому району предоставляется сроком до 15 декабря 2018 г. Район должен выплатить процент за пользование средствами Югры в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка.

В правительстве Югры отмечают, что просроченной задолженности по бюджетным кредитам у Советского района нет.