Уровень заболеваемости гриппом превышен в 24 субъектах РФ

Роспотребнадзор сообщил об эпидемии гриппа и ОРВИ в 24 субъектах России.

"С 26 февраля по 4 марта, на территории Российской Федерации отмечается незначительный рост географического распространения и заболеваемости гриппом и ОРВИ. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 24 субъектах России", - сообщили Накануне.RUв пресс-службе ведомства.

Среди детей до двух лет эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 12 субъектах России, от трех-шести ле - в 16 регионах, от 7–14 лет - в 17, среди лиц старше 15 лет - в 18.

Согласно результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора, в 1134 случаях были обнаружены вирусы гриппа А, в 537 - вирусы гриппа В.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов дал советы, как пережить пик гриппа. Так, нужно соблюдать правила профилактики: полноценно питаться, чаще бывать на свежем воздухе, принимать витамины и есть фрукты, и не стоит заниматься самолечением.