В Кургане за ночь с дорог вывезли больше одной тысячи тонн снега

В Кургане за ночь 7 марта дорожные службы убрали с городских улиц более тысячи тонн снега.

На уборку центральных и магистральных улиц города была выведена вся техника МУП "Специализированное дорожное предприятие" в количестве 34 единицы, сейчас работы по расчистке улично-дорожной сети ведутся в усиленном режиме, сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

Дорожные службы сгребали снег, посыпали дороги песко-соляной смесью, подметание улиц.

Администрация города обращается к автовладельцам с просьбой не оставлять транспорт на обочинах, с пониманием относиться к работе дорожников и не препятствовать процессу уборки.