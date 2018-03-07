В свердловском городе закрывают единственный морг

На Средне Урале в городе Новая Ляля закрывают единственный на два муниципалитета морг. Об этом жители сообщили сразу нескольким парламентариям - депутату Законодательного собрания Свердловской области Александру Ивачеву и депутату Госдумы Дмитрию Ионину, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"К нам в партию обратились жители Новолялинского и Верхотурского городских округов, которые выступают против ликвидации единственного в этих муниципалитетах морга - Новолялинского районного отделения ГБУЗ СО "Бюро судебно-медицинской экспертизы", - пишет на своей странице в Facebook Ивачёв.

Под обращением подписались порядка 400 человек. Если морг всё-таки закроют, то людям придётся отвозить тела покойных родственников за 200 км - в Серов.

Депутат уже направил областному министру здравоохранения запрос.

Дмитрий Ионин сообщил, что к нему тоже поступило обращение. "Правда там люди жаловались, что придется еще дальше возить - в Краснотурьинск", - пишет в комментариях депутат.

"Тоже направил депутатский запрос. Может, совместными усилиями удастся погасить очаги "оптимизации", - отметил Ионин.