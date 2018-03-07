"Урал" позвал болельщиков на командное фотографирование с основным составом клуба

ФК "Урал" объявил о необычном мероприятии с участием всех футболистов и болельщиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, 10 марта, в субботу, сразу после матча молодежных команд "Урала" и "Локомотива" состоится традиционное командное фотографирование основного состава. Однако в этот раз на него решено пригласить самых активных болельщиков, чтобы они тоже попали на фото игроков своего любимого клуба. Кроме того, в фойе манежа будет выставлен недавно выигранный Кубок ФНЛ, с которым может сфотографироваться любой желающий.

Место: футбольный манеж "Урал" (Фестивальная, 10).

План мероприятий: 12.30. Открытие центрального входа манежа для болельщиков "Урала" (вход свободный).

12.30 – 15.15. Фотографирование болельщиков в холле манежа с Кубком ФНЛ.

13.00 – 14-45. Молодежное первенство России среди команд клубов Премьер-лиги "Урал-М" - "Локомотив-М".

14.50. Общее фотографирование с командой.

"Ждем всех желающих! Возьмите с собой шарфы "Урала" и другую атрибутику, чтобы наше фото получилось ярким и красивым!", - добавили в клубе.