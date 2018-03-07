В Курганской области в столкновении четырех машин пострадали 4 человека, в том числе ребенок

В аварии в Шумихинском районе пострадали четыре человека, в том числе 11-летняя девочка.

Около 14.50 6 марта на 129 километре федеральной трассы "Иртыш" 43-летняя жительница Кургана на "Daewoo Nexia" не справилась с управлением и врезалась в идущий во встречном направлении "Камаз", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

После удара "Камаз" столкнулся с "ГАЗ" и "Фордом".

"В результате происшествия водитель автомобиля "Daewoo Nexia" и ее пассажирка - 11-летняя девочка - получили травмы и были доставлены в больницу. Травмы так же получили водитель автомобиля "ГАЗ" и пассажир этого же автомобиля", - добавили в ГИБДД.