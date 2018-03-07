Жительница Ямала ударила сожителя ножом в живот и заклеила рану пластырем

Готово к суду дело надымчанки, которая обвиняется в убийстве сожителя. Она, ударив земляка ножом, заклеила рану пластырем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 8 января. В селе Ныда пьяная местная 27-летняя жительница ударила ножом сожителя. После этого обвиняемая заклеила рану лейкопластырем и легла спать. Жертва скончалась на месте: ударом оказались повреждены внутренние органы.

В рамках расследования нападавшая признала вину и активно сотрудничала со следствием. Дело ушло в суд.