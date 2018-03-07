Российские регионы рискуют остаться без наркотических обезболивающих

Минздрав РФ предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров в регионы. В связи с этим разработана редакция правил их перевозки. Проект соответствующего постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В 2017 году Росгвардия приостановила деятельность ФГУП "Спецсвязь" по перевозке вышеуказанных препаратов. Предписание Росгвардии было связано с отсутствием у ФГУП лицензии на охранную деятельность.

"Таким образом, возникла угроза срыва предусмотренных планом распределения наркотических средств и психотропных веществ на 2018 год поставок данных лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях, в уполномоченные, аптечные, медицинские и иные организации, расположенные на территории субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке Минздрава.

В большинство субъектов РФ перевозка этих лекарственных препаратов осуществлялась ФГУП "Спецсвязь", и этому оператору отсутствовала альтернатива, уточняет Минздрав. "Иные коммерческие перевозчики либо не имеют лицензию на оборот наркотических средств или психотропных веществ с правом их перевозки, либо при наличии указанной лицензии осуществляют доставку наркотических и психотропных лекарственных препаратов в ограниченное количество населенных пунктов", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Как сообщает"Коммерсант", в ноябре 2017 года сотрудники Росгвардии начали масштабные проверки подразделений ФГУП "Спецсвязь" по всей стране, выявив "грубейшие нарушения законодательства". В частности, согласно постановлению правительства от 12 июня 2008 года №449, охранять перевозку наркотических средств и психотропных веществ должно юрлицо, которое имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности. Если такой лицензии нет, то охрана должна осуществляться с привлечением подразделений войск национальной гвардии РФ или организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

В "Спецсвязи" пояснили, что ФГУП ГЦСС в этом перечне нет, а получить лицензию на частную охранную детальность предприятие не может из-за своей организационно-правовой формы.

Поэтому длительное время "Спецсвязь" объединяла перевозку наркосодержащих препаратов и психотропных веществ на плановых маршрутах с прочими отправлениями, которые должны сопровождаться вооруженной охраной, но регламентируются иными законодательными актами. В "Спецсвязи" сообщили, что за счет объединения перевозок и их регулярности "удавалось поддерживать оптимальную себестоимость перевозки отдельно взятого отправления, а также выдерживать сжатые сроки доставки". После проверок Росгвардия изъяла у "Спецсвязи" боевое ручное стрелковое оружие и выдала предписание с требованием прекратить деятельность по перевозке наркотических средств.

В СПЧ заявили, что фактически сейчас регионы используют наркотические средства из запаса, возможны перебои с поставками.

Минздрав посоветовал регионам создать их запас, а также разработал проект постановления правительства, по сути разрешающий "Спецсвязи" осуществлять охрану перевозок таких препаратов самостоятельно.

Так, согласно новому проекту постановления правительства от 5 марта, позволяется перевозить наркотические лекарственные препараты вместе с другими видами ценностей. Согласно проекту постановления, в документ от 12 июня 2008 года тоже будут внесены изменения, которые также позволяют перевозить наркотические средства юридическим лицам "с особыми уставными задачами".