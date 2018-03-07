Российские регионы рискуют остаться без наркотических обезболивающих

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
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Новости
07.03.2018 09:50 Мск (11:50 Екб)
общество | В России
Российские регионы рискуют остаться без наркотических обезболивающих
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(2004) |

Минздрав РФ предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров в регионы. В связи с этим разработана редакция правил их перевозки. Проект соответствующего постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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В 2017 году Росгвардия приостановила деятельность ФГУП "Спецсвязь" по перевозке вышеуказанных препаратов. Предписание Росгвардии было связано с отсутствием у ФГУП лицензии на охранную деятельность.

"Таким образом, возникла угроза срыва предусмотренных планом распределения наркотических средств и психотропных веществ на 2018 год поставок данных лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях, в уполномоченные, аптечные, медицинские и иные организации, расположенные на территории субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке Минздрава.

В большинство субъектов РФ перевозка этих лекарственных препаратов осуществлялась ФГУП "Спецсвязь", и этому оператору отсутствовала альтернатива, уточняет Минздрав. "Иные коммерческие перевозчики либо не имеют лицензию на оборот наркотических средств или психотропных веществ с правом их перевозки, либо при наличии указанной лицензии осуществляют доставку наркотических и психотропных лекарственных препаратов в ограниченное количество населенных пунктов", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Как сообщает"Коммерсант", в ноябре 2017 года сотрудники Росгвардии начали масштабные проверки подразделений ФГУП "Спецсвязь" по всей стране, выявив "грубейшие нарушения законодательства". В частности, согласно постановлению правительства от 12 июня 2008 года №449, охранять перевозку наркотических средств и психотропных веществ должно юрлицо, которое имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности. Если такой лицензии нет, то охрана должна осуществляться с привлечением подразделений войск национальной гвардии РФ или организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

В "Спецсвязи" пояснили, что ФГУП ГЦСС в этом перечне нет, а получить лицензию на частную охранную детальность предприятие не может из-за своей организационно-правовой формы.

Поэтому длительное время "Спецсвязь" объединяла перевозку наркосодержащих препаратов и психотропных веществ на плановых маршрутах с прочими отправлениями, которые должны сопровождаться вооруженной охраной, но регламентируются иными законодательными актами. В "Спецсвязи" сообщили, что за счет объединения перевозок и их регулярности "удавалось поддерживать оптимальную себестоимость перевозки отдельно взятого отправления, а также выдерживать сжатые сроки доставки". После проверок Росгвардия изъяла у "Спецсвязи" боевое ручное стрелковое оружие и выдала предписание с требованием прекратить деятельность по перевозке наркотических средств.

В СПЧ заявили, что фактически сейчас регионы используют наркотические средства из запаса, возможны перебои с поставками.

Минздрав посоветовал регионам создать их запас, а также разработал проект постановления правительства, по сути разрешающий "Спецсвязи" осуществлять охрану перевозок таких препаратов самостоятельно.

Так, согласно новому проекту постановления правительства от 5 марта, позволяется перевозить наркотические лекарственные препараты вместе с другими видами ценностей. Согласно проекту постановления, в документ от 12 июня 2008 года тоже будут внесены изменения, которые также позволяют перевозить наркотические средства юридическим лицам "с особыми уставными задачами".

Другие новости по темам: минздрав, наркотические обезболивающие, росгвардия
07.03.2018 09:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:50 Екб


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Российские регионы рискуют остаться без наркотических обезболивающих
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