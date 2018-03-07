В Челябинской области ОНФ выявил случаи низкого температурного режима в детских учреждениях культуры

Челябинские активисты ОНФ выявили случаи низкого температурного режима в учреждениях культуры в Верхнеуральском районе. Так, при температуре на улице минус 14 градусов температура в учреждениях культуры едва достигает 10 градусов тепла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

"Мы пока побывали в шести сельских учреждениях культуры и выяснили, что библиотекари вынуждены работать при температурах в помещении плюс 2, 4, 6, 10 и 13 градусов. Естественно, родители не пустят туда детей читать книги и участвовать в каких-либо мероприятиях. Как выяснилось, это происходит потому, что недостаточны лимиты, предусмотренные на отопление этих учреждений", - рассказал представитель челябинского штаба ОНФ Артем Артемьев.

Теперь общественники намерены изучить вопрос бюджетного финансирования и добиться выделения достаточных средств на содержание клубов и библиотек. Кроме того, они намерены привлечь к решению проблемы контрольно-надзорные органы.