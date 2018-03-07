Ситуация в электросетевом комплексе Среднего Урала из-за непогоды находится под контролем энергетиков

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Ситуация в электросетевом комплексе Среднего Урала из-за непогоды находится под контролем энергетиков
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энергетика электричество лэп (2008) | Фото: Накануне.ru

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Свердловской области энергетики ОАО "МРСК Урала" переведены в режим повышенной готовности, который предполагает комплекс мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и максимальной готовности к удару стихии, а также оперативному устранению его последствий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала".

Сообщается, что специалисты энергокомпании осуществляют особый контроль над работой оборудования сетевого комплекса, проверена спецтехника, оснащение аварийно-восстановительных бригад, на складах компании в полном объеме сформирован запас материалов для проведения возможных ремонтных работ.

На данный момент масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Свердловской области не зафиксировано. Специалисты филиала "Свердловэнерго" оперативно устраняют точечные технологические нарушения в окрестностях города Екатеринбурга. Всего без электроснабжения остаются не более 3,5 тыс. человек. Аварийно-восстановительные бригады работают на территории Сысертского, Белоярского, Среднеуральского и Арамильского городских округов, а также городского округа Ревда.

Режим повышенной готовности сохранится до стабилизации погодных условий. В компании ведется постоянный мониторинг ситуации.

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07.03.2018 09:20 Мск | Давыдов Денис
11:20 Екб


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Ситуация в электросетевом комплексе Среднего Урала из-за непогоды находится под контролем энергетиков
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