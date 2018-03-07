Ситуация в электросетевом комплексе Среднего Урала из-за непогоды находится под контролем энергетиков

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Свердловской области энергетики ОАО "МРСК Урала" переведены в режим повышенной готовности, который предполагает комплекс мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и максимальной готовности к удару стихии, а также оперативному устранению его последствий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала".

Сообщается, что специалисты энергокомпании осуществляют особый контроль над работой оборудования сетевого комплекса, проверена спецтехника, оснащение аварийно-восстановительных бригад, на складах компании в полном объеме сформирован запас материалов для проведения возможных ремонтных работ.

На данный момент масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Свердловской области не зафиксировано. Специалисты филиала "Свердловэнерго" оперативно устраняют точечные технологические нарушения в окрестностях города Екатеринбурга. Всего без электроснабжения остаются не более 3,5 тыс. человек. Аварийно-восстановительные бригады работают на территории Сысертского, Белоярского, Среднеуральского и Арамильского городских округов, а также городского округа Ревда.

Режим повышенной готовности сохранится до стабилизации погодных условий. В компании ведется постоянный мониторинг ситуации.