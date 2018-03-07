В Зауралье на трассе погиб мужчина, врезавшись в стоявшую на обочине фуру

В Далматовском районе погиб водитель автомобиля.

Авария произошла около 10.50 на 182 км автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

27-летний житель Екатеринбурга на грузовике "Мицубиши" ехал в сложных условиях снегопада, превысил скорость и не заметил на обочине фуру "MAN" под управлением 56-летнего жителя Шатровского района.

В результате происшествия 27-летний екатеринбуржец от полученных травм скончался на месте аварии, водитель фуры не пострадал.