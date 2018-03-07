Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-26 в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Также обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Была отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей борьбы с террористическими группировками в этом районе.

Кроме этого, Эрдоган информировал Путина о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне. Обсуждались и другие вопросы.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что среди погибших при крушении Ан-26 в Сирии был генерал и 27 офицеров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.