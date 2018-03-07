Проголосовать за благоустройство общественных территорий тагильчане смогут в день выборов на 128 участках

В Нижнем Тагиле продолжается подготовка к проведению рейтингового голосования по выбору общественных и обсуждению дворовых территорий для благоустройства в 2018 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев провел совещание, где обсуждались вопросы готовности к опросу общественного мнения, который состоится 18 марта. Специалисты управлений мэрии сообщили, что во всех районах города будет организовано 128 мест для волеизъявления горожан. Они совпадают с адресами избирательных участков для выборов президента РФ. Для подсчета бланков голосования сформированы территориальные счетные комиссии.

Пинаев еще раз подчеркнул, что муниципалитет задействует все возможности для проведения голосования на самом высоком организационном уровне. "Каждый проект зон отдыха детально проработан. Приглашаю тагильчан принять активное участие в опросе общественного мнения и определить первоочередные задачи по благоустройству Нижнего Тагила. А также высказать свои предложения по обустройству дворов. Чем выше будет активность жителей и чем больше голосов наберет та или иная территория, тем раньше она будет реконструирована", - отметил вице-мэр.

Список участков на проведение рейтингового голосования 18 марта.