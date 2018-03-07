Пермские дольщики и пайщики собираются на пикет и угрожают бойкотировать выборы

Обманутые дольщики и пайщики Пермского края решили присоединиться к всероссийской акции #нетдоманетголоса, передает корреспондент Накануне.RU.

13 марта обманутые участники долевого строительства выйдут на пикет. Он пройдет в Перми, в 18.00 на ул. Сибирская у памятника Петру и Февронии. Инициаторами мероприятия являются ЖК "Первый пермский микрорайон", ЖК "Дом на Норильской", ЖК "Триумф квартал 2", ЖК "СТоличный", ЖК "Весна", ЖК "КомпаундЖиваго", ЖК "Пермские высоты".

Цель акции - привлечь внимание к "хронически нерешаемым и игнорируемым вопросам долгостроев Пермского края" - говорится в объявлении штаба дольщиков Перми.

Между тем, проблемы обманутых дольщиков в крае постоянно на повестке региональных властей. Как ранее сообщало Накануне.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию. Кроме того, что в этом году в планах у региональных властей добиться ввода в эксплуатацию восьми проблемных домов.

В администрации Перми корреспонденту Накануне.RU подтвердили факт подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и сообщили, что место и время пикета городские власти согласовали. Заявленное количество участников - 300 человек.