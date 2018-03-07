Дмитрий Рогозин обозначил ключевые направления развития пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на конференции по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса обозначил ключевые направления развития пермских предприятий ОПК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В конференции, которая прошла накануне, приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, организаций оборонно-промышленного комплекса и отраслевых организаций.

"Мы находимся в самом начале пути и делаем только первые шаги в направлении диверсификации. Обеспечена цифровизация процесса диверсификации; формируется каталог гражданской продукции предприятий ОПК, более 2,5 тыс. позиций уже сформировано. Для стимулирования продажи на внешние рынки используются все инструменты поддержки экспорта продукции гражданского назначения оборонных предприятий. В прошлом году такие предприятия получили на эти цели более 27 млрд руб.", - сообщил Дмитрий Рогозин.

В качестве приоритетных направлений для предприятий ОПК рассматриваются авиация, судостроение, медицина, телекоммуникация, космос, робототехника и топливно-энергетический комплекс. Сейчас уже обеспечена цифровизация продуктов диверсификации, формируется каталог гражданской продукции предприятий ОПК (на 1 марта в него внесено более 2500 наименований), создана коммерческая организация, которая специализируется на продвижении на внутренних и внешних рынках высокотехнологичной гражданской продукции предприятий ОПК. Поддержка продукции диверсификации осуществляется, в том числе, и Фондом развития промышленности.

Также Дмитрий Рогозин кратко пояснил, что происходит в части диверсификации в каждой из озвученных отраслей. В частности, в гражданской авиации, по его словам, нужно использовать современные разработки пермских авиастроителей (мощнейших двигателей ПД-14). Пермские предприятия, входящие в госкорпорацию "Роскосмос", могут получить мощный импульс развития в производстве медицинского оборудования и космической энергетике.

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем выступлении обозначил высокую степень диверсификации пермской промышленности.

"Это добыча и переработка природных ископаемых, и машиностроение, и ОПК, и пищевая промышленность. "Оборонка" выступает важной составляющей развития экономики. Всего в этой сфере у нас работает 21 предприятие, на котором занято более 50 тыс. человек. И здесь накоплены уникальные промышленные компетенции и технологии, и главное — накоплен опыт их трансляции в гражданский сектор экономики. В частности, уже более 25 лет реализуются программы, связанные с конверсией. Точкой отсчета диверсификации оборонных производств можно считать 1993 г., когда была подписана первая программа с "Газпромом", которой в этом году 25 лет. Основа ее — газотурбинная кооперация между компанией "Газпром" и пермскими предприятиями "Искра", "ОДК-Авиадвигатель", "ОДК-Пермские моторы" и "ОДК-СТАР". В результате этой кооперации создана гражданская продукция – отечественные газоперекачивающие агрегаты, компрессорное оборудование и газотурбинные электростанции мощностью от 4 до 25 МВ", - сообщил глава региона.

Заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил, что на предприятиях ОПК в федеральном округе трудятся более 330 тыс. человек, что составляет 13% жителей всех регионов Приволжского федерального округа.

Также в рамках конференции были озвучены вопросы, которые требуют решения для дальнейшей диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам директора по стратегическому маркетингу "Конверсия" Ивана Баженова, для решения масштабных вопросов нужно использовать стратегию "маленьких шагов"

"Сегодня на конференции были подведены итоги диверсификации в 2017 году, мы обозначили планы работы на 2018 год, а также наметили главное мероприятие по диверсификации, которое пройдет в сентябре текущего года", — подытожил обсуждаемое на конференции Иван Баженов.