Дмитрий Рогозин обозначил ключевые направления развития пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Дмитрий Рогозин обозначил ключевые направления развития пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса
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Дмитрий Рогозин, военно-промышленная конференция, ОПК, визит в Пермь (2018) | Фото: facebook.com/dmitry.rogozin?ref=br_rs

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на конференции по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса обозначил ключевые направления развития пермских предприятий ОПК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В конференции, которая прошла накануне, приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, организаций оборонно-промышленного комплекса и отраслевых организаций.

"Мы находимся в самом начале пути и делаем только первые шаги в направлении диверсификации. Обеспечена цифровизация процесса диверсификации; формируется каталог гражданской продукции предприятий ОПК, более 2,5 тыс. позиций уже сформировано. Для стимулирования продажи на внешние рынки используются все инструменты поддержки экспорта продукции гражданского назначения оборонных предприятий. В прошлом году такие предприятия получили на эти цели более 27 млрд руб.", - сообщил Дмитрий Рогозин.

В качестве приоритетных направлений для предприятий ОПК рассматриваются авиация, судостроение, медицина, телекоммуникация, космос, робототехника и топливно-энергетический комплекс. Сейчас уже обеспечена цифровизация продуктов диверсификации, формируется каталог гражданской продукции предприятий ОПК (на 1 марта в него внесено более 2500 наименований), создана коммерческая организация, которая специализируется на продвижении на внутренних и внешних рынках высокотехнологичной гражданской продукции предприятий ОПК. Поддержка продукции диверсификации осуществляется, в том числе, и Фондом развития промышленности.

Также Дмитрий Рогозин кратко пояснил, что происходит в части диверсификации в каждой из озвученных отраслей. В частности, в гражданской авиации, по его словам, нужно использовать современные разработки пермских авиастроителей (мощнейших двигателей ПД-14). Пермские предприятия, входящие в госкорпорацию "Роскосмос", могут получить мощный импульс развития в производстве медицинского оборудования и космической энергетике.

Дмитрий Рогозин, военно-промышленная конференция, ОПК, визит в Пермь(2018)|Фото: facebook.com/dmitry.rogozin?ref=br_rs

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем выступлении обозначил высокую степень диверсификации пермской промышленности.

"Это добыча и переработка природных ископаемых, и машиностроение, и ОПК, и пищевая промышленность. "Оборонка" выступает важной составляющей развития экономики. Всего в этой сфере у нас работает 21 предприятие, на котором занято более 50 тыс. человек. И здесь накоплены уникальные промышленные компетенции и технологии, и главное — накоплен опыт их трансляции в гражданский сектор экономики. В частности, уже более 25 лет реализуются программы, связанные с конверсией. Точкой отсчета диверсификации оборонных производств можно считать 1993 г., когда была подписана первая программа с "Газпромом", которой в этом году 25 лет. Основа ее — газотурбинная кооперация между компанией "Газпром" и пермскими предприятиями "Искра", "ОДК-Авиадвигатель", "ОДК-Пермские моторы" и "ОДК-СТАР". В результате этой кооперации создана гражданская продукция – отечественные газоперекачивающие агрегаты, компрессорное оборудование и газотурбинные электростанции мощностью от 4 до 25 МВ", - сообщил глава региона.

Дмитрий Рогозин, военно-промышленная конференция, ОПК, визит в Пермь(2018)|Фото: facebook.com/search/top/?q=Дмитрий

Заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил, что на предприятиях ОПК в федеральном округе трудятся более 330 тыс. человек, что составляет 13% жителей всех регионов Приволжского федерального округа.

Также в рамках конференции были озвучены вопросы, которые требуют решения для дальнейшей диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам директора по стратегическому маркетингу "Конверсия" Ивана Баженова, для решения масштабных вопросов нужно использовать стратегию "маленьких шагов"

"Сегодня на конференции были подведены итоги диверсификации в 2017 году, мы обозначили планы работы на 2018 год, а также наметили главное мероприятие по диверсификации, которое пройдет в сентябре текущего года", — подытожил обсуждаемое на конференции Иван Баженов.



Развитие сюжета: Ранее 07.03.2018 11:40 Мск
Дмитрий Рогозин высоко оценил возможности пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса

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07.03.2018 09:20 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
11:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.03.2018 16:30 Мск
Дмитрий Рогозин на конференции по "оборонке" в Перми рассказал о планах по развитию космической медицины

Ранее 05.03.2018 11:18 Мск
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проведет в Перми совещание по "оборонке"








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Дмитрий Рогозин обозначил ключевые направления развития пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса
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