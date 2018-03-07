Чад, Конго и Малайзия намерены вступить в ОПЕК

Конго, Чад и Малайзия направили заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

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По словам министра горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима, эти страны - перспективные производители.

"Конечно, они не занимаются производством уже сейчас, они развиваются, но в конечном счете они могут достичь отметки в три-четыре тысячи баррелей в день", - приводит слова министра РИА Новости.

Он добавил, что новые члены организации помогут международному сообществу "увидеть новое лицо ОПЕК".

"Азиатские страны, в том числе Индонезия, сначала вышли из ОПЕК, чтобы стать наблюдателями, а сейчас хотят вернуться. Но есть и другие, такие как Малайзия. Страны (Чад, Конго и Малайзия - ред.) уже направили заявки, мы их рассматриваем", - заключил министр.