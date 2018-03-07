Ученые предсказали рост опасных природных явлений в России

Динамика роста опасных гидрометеорологических явлений на территории России за последние 25 лет из-за изменения климата позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение числа крупных ЧС, предупреждает Центр "Антистихия".

Их рост в ближайшее время может составить в среднем до 16 в год, передает РИА Новости.

Как сообщают специалисты, в зонах возможного воздействия аварий проживают более 90 млн россиян, или 60% населения страны.Возможный ущерб ученые оценили в 675-900 млн рублей.

Синоптики отметили, что более 70% опасных природных явлений приходится на теплый период года – с апреля по октябрь.

Ранее в Гидрометцентре объяснили связь между снегом в Сахаре и теплой зимой в России.

"Все эти эпизоды: в Сахаре снег, похолодание резкое, длительное в Северной Америке, очень теплая погода на европейской территории России, затяжные дожди, которые привели к наводнениям в ряде стран западной Европы, - вот такие события учащаются. Повышенная повторяемость таких экстремальных событий - это следствия глобального потепления", - пояснил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.