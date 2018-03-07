Пограничники ФСБ не пустили в Зауралье радикального исламиста

Пограничники не пустили в Курганскую область радикального исламиста.

В ходе проведения пограничного контроля в пункте пропуска "Петухово" был выявлен уроженец Центральной Азии 1987 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В результате проведения проверочных мероприятий была установлена его причастность к радикальным религиозным течениям ислама.

"На протяжении нескольких лет иностранец вел активную работу по распространению идеологии ислама на территории Казахстана, в ходе которой опирался на учения раскрытые в религиозной литературе, запрещенной на территории России, так как признаны экстремистскими", - добавили в ведомстве.

В связи с возможной опасностью нахождения иностранца на территории России въезд ему был не разрешен.