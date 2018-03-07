Михаил Казиник в Екатеринбурге неделю будет представлять свою комплексно-волновую систему образования

В Екатеринбург на "Неделю культуры" прибыл эксперт Нобелевского концерта, педагог, создатель комплексно-волновой системы обучения Михаил Казиник. Он проведет мастер-классы, встречи, на которых попытается "перевербовать" педагогов и родителей, привив им "пассионарную" концепцию детского образования, передает корреспондент Накануне.RU.

Казиник – популяризатор классической музыки и культуры в целом. В своих работах он говорит о том, что без потребности в культуре человек не может развивать другие сферы жизни.

"Я играю роль культурного посла мира. Как может в Екатеринбурге быть единственный классический зал на 680 мест? Значит, удовлетворяет потребности в общении с великой музыкой? Выступая перед Федеральным собранием, я начал с того, что если наша страна поставит финансирование культуры на первое место, то мы покажем всему миру, что являемся великой культурной страной, которая унаследовала XIX век. Нам нужно учиться тому, что человек – превыше всего", - заявил на пресс-конференции в столице Урала Казиник.

Он уверен, что этому можно научиться через изменение подхода к детскому образованию.

"Школа должна перестать быть цифровой. Важна не высота Джомолунгмы, а то, что она в результате каких-то геомагнитных систем вызывает тибетское мышление, живую этику, Рериха, "Тень учителя", великие тайные знания на Тибете. Именно поэтому Джомолунгма в моей школе не работает отдельно от тибетских монахов, древних культурных знаний. Нельзя говорить на ботанике о яблоке, а после этого, на следующем предмете, - о, скажем, литературе, на следующем – о географии Франции, потом – об истории Англии. Это – клиповое мышление, ни один ребенок после 10 лет такого "обучения" не будет владеть ассоциативным мышлением", - сказал Казиник.

Педагог добавил, что если и говорить, к примеру, о яблоке, то на нескольких предметах подряд.

"Если вы заговорили о яблоке на ботанике, нужно говорить о городе Большого яблока, Нью-Йорке, на географии, о яблочном городе Алма-Аты. На математике нужно разрезать яблоко и увидеть золотые сечения. Нужно сказать о бесконечности, делимости. О Ньютоне, на чью голову упало яблоко, и который задал простой вопрос, какой может задать только гений: "Почему оно упал вниз?". Далее – яблоко раздора и Парис", - сказал Накануне.RU Казиник.

В рамках визита Казиника в Екатеринбург уже состоялись встреча со студентами УрГПУ "Школа - театр или армия?", урок для учеников ДМШ №1 имени Фролова. Среди прочей программы - встреча с родителями и детьми "Школа нобелевского мышления", презентация комплексно-волнового урока "Земля". Она состоится 12 марта в 19.00 в детской музыкальной школе №12.