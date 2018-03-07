Над Екатеринбургом снова пролетел "метеорит"

Как сообщает телеграмм-канал Mash, сегодня ночью свердловчане вновь наблюдали яркую вспышку.

Над Екатеринбургом уже второй раз за неделю пролетает "огненный шар".

Очевидцы засняли яркий свет, который мерцал на протяжении нескольких секунд.

Напомним, что в начале недели жители Екатеринбурга уже наблюдали падение "огненного шара". Яркую вспышку также заметили и жители Челябинска. Очевидцы высказывают свои предположения о неизвестном летающем объекте. Одни считают, что это метеорит, другие - что это части ракеты из космоса.