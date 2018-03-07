Над Екатеринбургом снова пролетел "метеорит"

Как сообщает телеграмм-канал Mash, сегодня ночью свердловчане вновь наблюдали яркую вспышку.
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Над Екатеринбургом уже второй раз за неделю пролетает "огненный шар".
Очевидцы засняли яркий свет, который мерцал на протяжении нескольких секунд.
Напомним, что в начале недели жители Екатеринбурга уже наблюдали падение "огненного шара". Яркую вспышку также заметили и жители Челябинска. Очевидцы высказывают свои предположения о неизвестном летающем объекте. Одни считают, что это метеорит, другие - что это части ракеты из космоса.