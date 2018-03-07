Уголовное дело директора тагильского предприятия, не платившего зарплату работникам, прекращено

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Уголовное дело директора тагильского предприятия, не платившего зарплату работникам, прекращено
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уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

В Нижнем Тагиле в ходе расследования уголовного дела о невыплате зарплаты был полностью возмещен ущерб, причиненный работникам. Само дело прекращено.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, на одном из промышленных предприятий города в период с февраля 2015 по ноябрь 2016 годов образовалась задолженность по заработной плате перед 19 работниками, которая составила около 1,5 миллионов рублей. В отношении директора данного предприятия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

Лишь после того, как работу по нему начали следователи СКР, руководитель предприятия-должника полностью погасил задолженность перед своими сотрудниками.

"С учетом того, что директор предприятия впервые привлекался к ответственности за совершенное противоправное деяние, относящееся к преступлениям небольшой тяжести, а также полностью возместил причиненный гражданам ущерб, данное уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее большой резонанс получила аналогичная история из Нижнего Тагила: в прошлом году вокруг местного завода теплоизоляционных изделий разгорелся скандал после визита Владимира Путина. О проблемах на предприятии в ходе "прямой линии" рабочие сообщили президенту, а он во время визита в Свердловскую область уведомил о происходящем главу региона Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как "борзота", "дерзость" и "хамство".

В результате копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке - были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты немедленно изысканы.

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07.03.2018 09:03 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
11:03 Екб


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Уголовное дело директора тагильского предприятия, не платившего зарплату работникам, прекращено
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