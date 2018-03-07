Уголовное дело директора тагильского предприятия, не платившего зарплату работникам, прекращено

В Нижнем Тагиле в ходе расследования уголовного дела о невыплате зарплаты был полностью возмещен ущерб, причиненный работникам. Само дело прекращено.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, на одном из промышленных предприятий города в период с февраля 2015 по ноябрь 2016 годов образовалась задолженность по заработной плате перед 19 работниками, которая составила около 1,5 миллионов рублей. В отношении директора данного предприятия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

Лишь после того, как работу по нему начали следователи СКР, руководитель предприятия-должника полностью погасил задолженность перед своими сотрудниками.

"С учетом того, что директор предприятия впервые привлекался к ответственности за совершенное противоправное деяние, относящееся к преступлениям небольшой тяжести, а также полностью возместил причиненный гражданам ущерб, данное уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее большой резонанс получила аналогичная история из Нижнего Тагила: в прошлом году вокруг местного завода теплоизоляционных изделий разгорелся скандал после визита Владимира Путина. О проблемах на предприятии в ходе "прямой линии" рабочие сообщили президенту, а он во время визита в Свердловскую область уведомил о происходящем главу региона Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как "борзота", "дерзость" и "хамство".

В результате копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке - были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты немедленно изысканы.