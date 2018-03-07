Аналог "Искандера-М" за рубежом создадут не раньше 2025 года, – Минобороны

Минобороны назвало сроки создания аналога российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" в мире.

"По прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года", - заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-полковник Олег Салюков газете Минобороны "Красная звезда".



По словам генерала-полковника, в настоящее время в российской армии происходит перевооружение с устаревшего ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М". "Уже поставлено более 10 бригадных комплектов", - добавил он. Салюков отметил, что новейший ракетный комплекс - высокоточное и "эффективное оружие", способное осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи - на дальностях до 500 километров.

5 марта Минобороны осуществило очередной боевой пуск системы.