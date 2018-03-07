В Челябинске будут судить женщину, занимавшуюся контрабандой сильнодействующих веществ из Казахстана

В Челябинске будут судить 47-летнюю местную жительницу за контрабанду сильнодействующих веществ из Казахстана.

Установлено, что обвиняемая в 2016-2017 годах купила через интернет у неустановленного лица, находящегося на территории Казахстана, препараты для снижения массы тела, содержащие сильнодействующие вещества, которые впоследствии получила в Челябинске международным почтовым отправлением под видом обычной бандероли, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Затем через соцсети злоумышленница размещала рекламу о продаже этих препаратов с указанием их наименований, стоимости и фотографий. После этого она продавала препараты.

"Из незаконного оборота изъято свыше 1,6 кг препаратов. В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемой: автомобиль, гараж, 2 земельных участка, долю в жилом доме общей стоимостью свыше 3,1 млн рублей", - добавили в ведомстве.