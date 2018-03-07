20 тысяч жителей Златоуста остались без электроснабжения из-за непогоды

Около 29 тысяч жителей Златоуста остались без электроснабжения из-за обрыва грозотроса. 9 тысяч потребителей удалось запитать по резервным схемах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Челябэнерго".

Причиной аварии стал сильный порывистый ветер до 25 м/с.

Энергетики филиала "Челябэнерго" оперативно восстанавливают электроснабжение жителей Златоуста. На месте повреждения сейчас работают три аварийно-восстановительные бригады и три единицы спецтехники. В полную готовность приведены четыре дизель-генератора.

Вернуть свет жителям Златоуста энергетики планируют в ближайшее время.