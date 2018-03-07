Центробанк назвал дату объединения "Бинбанка" и "ФК Открытие"

Центральный банк до 1 апреля 2019 г. планирует завершить объединение "Бинбанка" с "ФК Открытие", сообщила пресс-служба регулятора. Банк России утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Бинбанка", передает корреспондент Накануне.RU.

План предусматривает выделение Банком России 56,8 млрд руб. на докапитализацию группы "Бинбанк". Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций.

"После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций ПАО "Бинбанк" и урегулирования требований ПАО "Бинбанк" к "Рост Банку" будет обеспечено соблюдение Банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала", - говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, "ФК Открытие", "Бинбанк" и "Промсвязьбанк" санируются за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ получит акции этих коммерческих банков.