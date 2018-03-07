Нападающий Дуайт Кинг не поможет "Автомобилисту" в матчах с "Металлургом"

Во вторник, 6 марта, ХК "Автомобилист" отправился в Магнитогорск, где 7 и 8 марта сыграет с местным "Металлургом" в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, на выезд отправились следующие хоккеисты:

Вратари: Якуб Коварж, Игорь Устинский и Владимир Сохатский.

Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Николай Тимашов, Георгий Мишарин, Александр Щемеров, Михал Чайковски, Дмитрий Мегалинский, Дмитрий Корчемкин, Денис Куляш, Никита Трямкин и Алексей Василевский.

Нападающие: Алексей Михнов, Александр Торченюк, Алексей Симаков, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Дмитрий Пестунов, Виталий Попов, Степан Хрипунов, Никита Сетдиков, Александр Кучерявенко, Андрей Обидин, Артем Гареев, Егор Миловзоров, Максим Рассейкин, Денис Мингалеев и Пьер Александр Паренто.

Как уточнили в клубе, канадский нападающий Дуайт Кинг был вынужден остаться в Екатеринбурге из-за травмы.

Напомним, в противостоянии "Автомобилист" - "Металлург" счет в серии до четырех побед пока ничейный - 1:1.