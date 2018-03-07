В Екатеринбурге 18 марта испытают новые КОИБы

В Екатеринбурге на предстоящих выборах 18 марта планируется использовать последние модели КОИБов. Электронные ящики для голосования уже давно стали привычными для горожан. Впервые это новшество было применено городским избиркомом в 2010 году в экспериментальном порядке, сообщили Накануне.RU в администрации города.

На предстоящих выборах главы государства в мегаполисе планируется использовать 501 комплекс, то есть такие устройства будут установлены почти на 90% избирательных участков города.

Так, например, в Железнодорожном районе планируется работа 58 электронных ящиков последней модели, разработанной отечественными инженерами. Однако такое оборудование требует специальной подготовки. Члены участковых избиркомов, работающие с КОИБ, сейчас проходят обучение, которое завершится к 13 марта.