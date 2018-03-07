В Челябинской области прогнозируется штормовой ветер

В Челябинской области прогнозируется усиление ветра. В ближайшие часы и днем 7 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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Из-за сильного ветра повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Южноуральцам рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, а также воздержаться от поездок на личном транспорте.