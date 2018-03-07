Работодателей будут штрафовать за "зарплатное рабство"

Минтруд намерен ввести штрафы для работодателей, отказывающих работникам в смене зарплатного банка. Проект вынесен на общественное обсуждение, передает корреспондент Накануне.RU.

С 5 ноября 2014 г. работники имеют право заменить зарплатный банк, напомнили в министерстве. Организация не вправе отказать работнику в перечислении заработной платы в иную кредитную организацию при поступлении соответствующего заявления.

Ведомство предложило внести поправки в КоАП, предусматривающее наказание работодателям, отказывающим в смене зарплатного банка. Санкция - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 1-5 тыс. руб.; на юридических лиц - от 30-50 тыс. руб.