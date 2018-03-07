Минэнерго назвало угрозы энергобезопасности России

Минэнерго России подготовило проект доктрины энергобезопасности России, согласно которому главными угрозами для страны являются политика США и "зеленая энергетика", пишет газета "Ведомости", ознакомившись с содержанием документа.

"Первой в списке внешнеполитических угроз указана "дискриминационная политика со стороны США и их союзников", которая заключается во введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями", - пишет издание.

В пример приводится ситуация с "Роснефтью", которая из-за санкций потеряла одного из своих партнеров на арктическом шельфе - ExxonMobil.

Напомним, ExxonMobil уведомила Комиссию по ценным бумагам США о выходе из совместных проектов с "Роснефтью". Компания оценила ущерб в 200 млн долларов.

Помимо этого, как сообщает газета, энергобезопасности России также угрожает отказ от потребления ископаемого топлива и переход к "зеленой энергетике", замедление роста и изменение структуры мирового спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности.

Среди угроз энергобезопасности также называются - ужесточение конкуренции, появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа. Кроме того, специалисты считают угрозой политику отказа от потребления ископаемых топлив.