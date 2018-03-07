В Тюмени состоялось оперативное совещание из-за обрушения кровли жилого дома на улице "50 лет ВЛКСМ"

В Тюмени сегодня прошло оперативное совещание по дому №91 по улице 50 лет ВЛКСМ, где произошло обрушение кровли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Заместитель главы администрации Павел Перевалов взял на контроль ликвидацию последствий обрушения. На месте инцидента проведено оперативное совещание, на котором спланированы все необходимые мероприятия.

В ближайшее время состоится заседание городской комиссии по ликвидации ЧС, которая будет контролировать ход выполнения всех спланированных мероприятий. Также в течение двух следующих суток будут проведены оперативные совещания на объекте.

Напомним, по предварительным данным, подрядчик во время проведения демонтажных работ допустил нарушение целостности старой кровли, которое привело к ее неконтролируемому сползанию. В результате выдавлен участок кирпичного парапета, который падая сильно повредил три балкона квартир в третьем и четвертом подъездах.

Доступ туда ограничен. В течение двух суток планируется выполнить работы по демонтажу нависающих конструкций, после чего ограничение доступа будет снято, жители смогут вернуться в свои квартиры. В настоящее время людям предложено заселиться в гостиницу "Колос". Восстановление балконов будет выполнено за счет средств подрядной организации.