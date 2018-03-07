В Перми открылся майнинг-отель "Цитадель"

Пермяки открыли в Индустриальном районе майнинг-отель "Цитадель". Создатели предлагают арендовать у них место для оборудования, позволяющего производить криптовалюту, передает корреспондент Накануне.RU.

"Каждый знаком со сферой криптовалют и заработка путем добычи биткоинов и других криптовалют (майнинг). Для этого высокодоходного бизнеса необходимы специальные вычислительные машины – asic-майнеры и фермы на gpu-видеокартах. Они имеют колоссальную мощность – в среднем, 1-1.5кВт на 1 единицу – в таком же размере выделяют тепловую энергию и издают крайне громкий и назойливый шум от своих вентиляторов. В домашних условиях невозможно содержать более трех устройств. Для того, чтобы сконцентрироваться на заработке, а не бороться с этими проблемами, мы предлагаем аренду мест для майнеров в нашем дата-Центре "Цитадель"", - говорят отельеры.

Среди заявленных преимуществ отеля – площадь более 1 тыс. "квадратов", вместимость – 2 тыс. 500 машин, мощность доступного электроподключения – более 5мВт, круглосуточная охрана, удаленный доступ к оборудованию и другие.