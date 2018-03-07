Обвиняемого в убийстве троих человек на заводе "ГАЗ" будут принудительно лечить

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу об убийстве троих человек на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Сейчас оно передано в суд.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, обвиняемым является 41-летний Сергей Барахов.

"По версии следствия, 23 августа 2017 года работник ПАО "ГАЗ" Барахов нанес ножевые ранения пяти потерпевшим. Трое из них скончались на месте происшествия, двое остались живы в результате своевременно оказанной медицинской помощи. В ходе задержания Барахов оказал сопротивление полицейским, вынудив их применить табельное оружие", - напомнила обстоятельства дела Светлана Петренко.

Стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Барахов страдает психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими во время совершения преступления. Сейчас уголовное дело с утвержденным постановлением о применении к нему принудительной меры медицинского характера передано в суд.

Напомним, по данным СМИ, нападавшим оказался формовщик, ветеран чеченской кампании. На автозаводе он работал недавно. Очевидцы произошедшего рассказали, что руководство "ГАЗа" неоднократно грозилось его уволить.