В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Сегодня сотрудники МЧС объявили о штормовом предупреждении в Свердловской области. По прогнозам синоптиков в ближайшее время ожидается усиление ветра до 25 м/с., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В МЧС предупреждают, что из-за сильных порывов ветра возможны аварии на объектах энергетики, а также повреждения кровли жилых домов и строений.

О неблагоприятных погодных условиях уведомлены органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и объекты инфраструктуры.

Спасатели просят свердловчан по возможности оставаться дома, не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами, укрываться от ветра в подземных переходах или подъездах зданий, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

При возникновении происшествий можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101"