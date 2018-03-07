Священники, муфтии, журналисты, экологи и "рукопашники": представлен список членов для Общественной палаты от ЗСО

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
07.03.2018 08:34 Мск (10:34 Екб)
политика | Челябинская область
Священники, муфтии, журналисты, экологи и "рукопашники": представлен список членов для Общественной палаты от ЗСО
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Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Комиссия Законодательного собрания Челябинской области внесла свой список кандидатур членов Общественной палаты региона. В нем религиозные, общественные, спортивные деятели, также руководитель регионального Союза журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.
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Согласно действующему законодательству, депутаты Законодательного собрания наряду с губернатором формируют свою часть членов нового состава Общественной палаты. В нем 19 персон (ровно такое же количество представляет губернатор Борис Дубровский).

На сегодняшний день южноуральские парламентарии хотели бы видеть в новом составе ОП Челябинской области митрополита Челябинского и Миасского Никодима (в миру – Юрий Чибисов) и муфтия Рината Раева из регионального Духовного управления мусульман. Кроме того, поддержку депутатов ЗСО получили Луиза Алмаева ("Конгресс татар"), Алексей Анисимов (хуторское казачье общество), Игорь Аристов (Южно-Уральская торгово-промышленная палата), Сергей Бредихин ("Ассамблея народов Челябинской области"), Илья Волчегорский ("Независимый исследовательский центр "Есть мнение"), Нурида Горланова ("Правовой центр защиты населения "Социальная инициатива"), Елена Гришина (благотворительный фонд Олега Митяева), Владимир Иванов ("Олимпийский совет Челябинской области"), Сергей Козлов (региональное отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России"), Владимир Лушников (общество "Знание"), Анатолий Макеев (общественное движение "За возрождение Урала"), Елена Скорнякова ("Урало-Сибирский дом книги"), Елена Сыркина ("Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области"), Кирилл Усманов (Центр социальной помощи "Жизнь"), Денис Шаймуратов (региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя Челябинской области").

В списке присутствуют также общественный активист Феликс Панов (антинаркотическая организация "Живи и Борись"), который, впрочем, более известен как руководитель экологического движения "Время ЧЕ", и руководитель областного Союза журналистов Ольга Давиденко. Добавим, что Панов год назад был избран в состав Общественной палаты России от региональной структуры.

Безусловно, среди опытнейших аппаратчиков в списке следует выделить Сергея Козлова, известного по работе в администрации Челябинска (когда город возглавлял мэр Вячеслав Тарасов), позже сделавшего карьеру в региональном отделении "Единой России".

Напомним, что срок полномочий нынешнего состава Общественной палаты Челябинской области истекает 22 апреля.

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07.03.2018 08:34 Мск | Челябинск | Денис Лузин
10:34 Екб


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Священники, муфтии, журналисты, экологи и "рукопашники": представлен список членов для Общественной палаты от ЗСО
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