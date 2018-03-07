Священники, муфтии, журналисты, экологи и "рукопашники": представлен список членов для Общественной палаты от ЗСО

Комиссия Законодательного собрания Челябинской области внесла свой список кандидатур членов Общественной палаты региона. В нем религиозные, общественные, спортивные деятели, также руководитель регионального Союза журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно действующему законодательству, депутаты Законодательного собрания наряду с губернатором формируют свою часть членов нового состава Общественной палаты. В нем 19 персон (ровно такое же количество представляет губернатор Борис Дубровский).

На сегодняшний день южноуральские парламентарии хотели бы видеть в новом составе ОП Челябинской области митрополита Челябинского и Миасского Никодима (в миру – Юрий Чибисов) и муфтия Рината Раева из регионального Духовного управления мусульман. Кроме того, поддержку депутатов ЗСО получили Луиза Алмаева ("Конгресс татар"), Алексей Анисимов (хуторское казачье общество), Игорь Аристов (Южно-Уральская торгово-промышленная палата), Сергей Бредихин ("Ассамблея народов Челябинской области"), Илья Волчегорский ("Независимый исследовательский центр "Есть мнение"), Нурида Горланова ("Правовой центр защиты населения "Социальная инициатива"), Елена Гришина (благотворительный фонд Олега Митяева), Владимир Иванов ("Олимпийский совет Челябинской области"), Сергей Козлов (региональное отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России"), Владимир Лушников (общество "Знание"), Анатолий Макеев (общественное движение "За возрождение Урала"), Елена Скорнякова ("Урало-Сибирский дом книги"), Елена Сыркина ("Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области"), Кирилл Усманов (Центр социальной помощи "Жизнь"), Денис Шаймуратов (региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя Челябинской области").

В списке присутствуют также общественный активист Феликс Панов (антинаркотическая организация "Живи и Борись"), который, впрочем, более известен как руководитель экологического движения "Время ЧЕ", и руководитель областного Союза журналистов Ольга Давиденко. Добавим, что Панов год назад был избран в состав Общественной палаты России от региональной структуры.

Безусловно, среди опытнейших аппаратчиков в списке следует выделить Сергея Козлова, известного по работе в администрации Челябинска (когда город возглавлял мэр Вячеслав Тарасов), позже сделавшего карьеру в региональном отделении "Единой России".

Напомним, что срок полномочий нынешнего состава Общественной палаты Челябинской области истекает 22 апреля.